Ziggo-klanten met Ziggo Sport Totaal kunnen nu F1 TV Pro gratis activeren

Het werd in 2019 al aangekondigd, maar vanaf deze week is het ook echt mogelijk voor Ziggo-klanten met een abonnement op het pakket Ziggo Sport Totaal: zij kunnen nu gratis F1 TV Pro activeren.

De Formule 1 lanceerde F1 TV Pro afgelopen jaar in Nederland. Via de streamingdienst is het mogelijk om alle Grands Prix te bekijken, en daarnaast zijn ook alle sessies van de Formule 2, Formule 3 en Porsche Supercup te zien. In 2020 zullen de testsessies in Barcelona ook uitgezonden op F1 TV Pro en voor Ziggo is dat het moment om haar trouwe Formule 1-klanten te belonen.

Klanten van Ziggo, die bovendien een abonnement op het Ziggo Sport Totaal-abonnement hebben, kunnen gratis toegang krijgen tot F1 TV Pro. De daarvoor te volgens stappen zijn relatief eenvoudig:

1. Maak een account aan bij Formula1.com of log in als je al een account heb.

2. Kies vervolgens 'koppel je accounts' om de F1-account aan je Mijn Ziggo-account te koppelen.

Ben je Ziggo-klant met het Ziggo Sport Totaal-pakket en heb je al F1 TV Pro aangeschaft? Dan is het mogelijk om je F1 TV Pro-abonnement om te zetten naar een gratis abonnement via je Ziggo-account. Volg daarvoor eerst het hierboven omschreven stappenplan. Als laatste stap moet je dan nog wel je huidige overeenkomst voor F1 TV Pro opzeggen.

Mocht je in de afgelopen 14 dagen een abonnement hebben afgesloten voor F1 TV Pro of Access, dan kan je via de klantenservice een volledige terugbetaling van het bedrag krijgen. Dit geldt voor zowel maand- als jaarabonnementen. Heb je het abonnement meer dan 14 dagen geleden afgesloten? Dan krijg je helaas geen geld terug, ook niet als het een jaarabonnement betreft.