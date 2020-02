Louis Camilleri: "Extra geld beschikbaar gesteld voor het F1-project"

De grote baas van Ferrari, Louis Camilleri, zegt dat het Italiaanse merk bereid is om meer uit te geven aan de Formule 1 voor de seizoenen 2020 en 2021. Het Amerikaanse Liberty Media probeert eigenlijk de bestedingen van de topteams te verlagen door een budgetlimiet op te leggen vanaf 2021. De budgetlimiet wordt ingevoerd om de kleinere teams tegemoet te komen en zou ervoor moeten zorgen dat de grote jongens een tandje terug moeten schakelen.

Ferrari zal na een aantal mindere jaren weer het juiste spoor moeten gaan vinden. Camilleri zei deze week dat een verhoogd budget voor 2020 op de begroting staat. "Dit jaar zal behoorlijk kritisch zijn, maar we moeten wel", wordt hij geciteerd door La Gazzetta dello Sport. "Zoals altijd is het onze ambitie om te proberen te winnen en daarom zullen we blijven investeren in onze infrastructuur, middelen en technologieën, terwijl we de auto van 2020 blijven ontwikkelen en het seizoen vordert."

In 2020 zullen Charles Leclerc en Sebastian Vettel van start gaan. Ferrari en Leclerc bevestigden een aantal weken geleden dat de Monegask voor langer aan het team verbonden blijft, maar Vettel heeft zijn contract nog niet verlengd.

Extra investeringen nodig

Dat de teams dit jaar veel geld zullen besteden, omdat de budgetlimiet pas in 2021 in werking treedt, was geen geheim. De teams, waaronder Ferrari, wil nog het maximale profiteren voordat er een limiet komt op hun uitgaves. Camilleri zei hierover: "De nieuwe reglementen die in 2021 van kracht gaan, omvatten de ontwikkeling van een hele andere auto, waarvoor dit jaar extra middelen en kosten nodig zijn. Er zal een aanzienlijke investeringsgroei zijn."