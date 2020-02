Helmut Marko: "Vettel zit momenteel gevangen op de rijdersmarkt"

In navolging van teambaas Christian Horner heeft ook dr. Helmut Marko een terugkeer van Sebastian Vettel uitgesloten. De talentscout en adviseur vermoedt dat het prijskaartje van de viervoudig wereldkampioen te hoog gegrepen is voor Red Bull Racing.

Het huidige contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van 2020 af. De Duitser heeft nog geen nieuwe overeenkomst afgesloten bij zijn huidige werkgever, maar ook nog niet bij een van de concurrenten. Marko sluit echter uit dat Vettel in 2021 terugkeert op het oude nest. Dat vertelde hij aan Auto Bild. "Sebastian wilde in Kitzbühel peilen of hij in 2021 bij ons kon terugkeren."

"Buiten dat niemand van ons ter plaatse was, is wel duidelijk dat dit niet mogelijk is. Als viervoudig wereldkampioen heeft Sebastian bepaalde financiële eisen. Omdat we Max Verstappen voor langere periode vastgelegd hebben - en dat was absoluut niet goedkoop - kunnen we ons geen tweede zwaargewicht veroorloven. Dat zou dan voor een laag bedrag moeten, maar eigenlijk kan je dat niet van hem vragen."

Marko ziet Ferrari en Mercedes als logischere opties

Met Max Verstappen bij Red Bull Racing en Charles Leclerc bij Ferrari lijken de opties voor Vettel enigszins schaars te worden met het oog op 2021. Marko ziet dan ook dat Vettel een beetje 'gevangen' zit. Het enige advies dat de Oostenrijker heeft voor zijn voormalige protégé is om een geweldig seizoen te racen in 2020: dan kunnen Ferrari en Mercedes niet om Vettel heen.

"Sebastian zit qua positie een beetje gevangen. Ferrari zet vol in op Leclerc, en wij doen dat met Max Verstappen. Het enige wat hij kan doen, is dit jaar heel goed presteren - en daar heb ik vertrouwen in, mits de auto past bij zijn rijstijl. Als hij Leclerc duidelijk verslaat, moet Ferrari wel aan hem denken. En dan is hij ook interessant voor Mercedes. Zijn Duitse paspoort zou hem dan niet in de weg zitten."