Romain Grosjean ziet geen problemen in meer races op kalender: "Het is je leven"

Romain Grosjean zal in 2020 voor het vijfde jaar uitkomen voor het Amerikaanse Haas. De Fransman die sinds de oprichting van het team al deel uitmaakt van de Amerikaanse formatie zei dat de toename van het aantal races op de kalender hem niet stoort. Liberty Media wil in de toekomst maar liefst 25 races organiseren, wat tot ontsteltenis leidde bij veel medewerkers in de Formule 1. Romain Grosjean vindt dit echter geen probleem.

In 2020 staan er, voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1, 22 races op de kalender en dat leidde al tot een klaagzang van enkele coureurs en andere teamleden. Dit omdat het personeel nu nog minder tijd met hun families kon doorbrengen.

Sommige coureurs en vooral diegenen met kinderen, zijn ook bang om niet genoeg tijd met hun gezin door te kunnen brengen, vanwege de toename van het aantal races. Grosjean, die zelf drie kinderen heeft- Sasha (6), Simon (4) en Camille (2) - met zijn vrouw, Marion Jolle, maalt er echter niet om: “De toename van het aantal races zal me niet echt beïnvloeden, omdat ik genoeg kansen heb om tijd met de kinderen door te brengen nadat het seizoen voorbij is."

Het voordeel aan werken in de Formule 1, is dat de coureurs doordeweeks vaak vrij zijn. "Ik hoef niet elke dag naar mijn werk te gaan, ik kan de kinderen 's ochtends naar school en de kleuterschool brengen en ze ‘s middags meenemen. Ze weten dat de Formule 1 en de motorsport nog enkele jaren mijn werk zijn vormen. Op deze manier ben ik, wie ik ben. Als mijn kinderen me niet willen laten gaan, kan het natuurlijk moeilijk zijn om het huis te verlaten. Maar het raceweekend is slechts een weekend."