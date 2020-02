Lewis Hamilton zet penthouse in New York te koop voor 52 miljoen dollar

Lewis Hamilton heeft een van zijn appartementen in New York in de verkoop gezet. Het optrekje aan 443 Greenwich Street, gelegen in de buurt Tribeca, moet 52 miljoen dollar opleveren.

Hamilton kocht het optrekje in 2017 nog voor 44 miljoen dollar, maar volgens de New York Post is de zesvoudig wereldkampioen nooit ingetrokken. Nadien heeft Hamilton naar verluidt voor 40,7 miljoen dollar een appartement gekocht op 70 Vestry Street, waar hij onder andere het koppel Tom Brady en Gisele Bündchen (American Football-speler en supermodel) als buren heeft.

Het penthouse dat Hamilton nu in de verkoop heeft gezet, moet dus 52 miljoen dollar opleveren. Daarvoor krijgt de koper wel het nodige terug. Het paleisje heeft een woonoppervlakte van liefst 827 vierkante meter met vijf slaapkamers en zes badkamers. Op het dak van het gebouw heeft hij tevens de beschikking over een privé-dakterras van ruim 300 vierkante meter, met onder andere een klein zwembad.

Een van de meest opvallende zaken in het penthouse van Hamilton is de woonkamer. Die is zo geconstrueerd het plafond op zo'n 6 meter hoogte zit, in plaats van de gebruikelijke drie. De overige ruimtes zijn verdeeld over twee verdiepingen, met op de zesde verdieping dus de woonruimte, de eetruimte, de keuken en een kleine bibliotheek, terwijl de zevende verdieping vooral uit slaap- en badkamers bestaat.

Voor 52 miljoen dollar staat het penthouse dus te koop en voor dat bedrag krijg je niet de minste buren: celebrity's als Justin Timberlake en Jessica Biel, Blake Lively en Ryan Reynolds, Bella Hadid en The Weeknd en Harry Styles hebben ook een appartement in hetzelfde complex.