Formule 1 overlegt woensdag met Strategy Group over coronavirus

De uitbraak van het coronavirus is ook binnen de Formule 1 gespreksstof. Volgens Christian Horner wordt de ontstane situatie woensdag door de teams, Liberty Media en de FIA besproken in een meeting van de Strategy Group.

Meer en meer mensen zijn besmet geraakt met het coronavirus. In totaal zijn er wereldwijd nu zo'n 20.000 mensen ziek geworden, waarvan het grootste deel zich in China bevindt. Dat is ook het land waarin de uitbraak van de ziekte ontstond. Bovendien zijn er inmiddels ruim 400 doden gevallen door het coronavirus. De ziekte zorgt ook in de autosportwereld voor de nodige vraagtekens.

Zo annuleerde de Formule E afgelopen week de race in het Chinese Sanya al vanwege het coronavirus. Die race zou op 21 maart plaatsvinden. Een maand later hoort de Formule 1 af te reizen naar Shanghai voor de vierde race van het nieuwe seizoen, maar de uitbraak van de ziekte zorgt voor de nodige vraagtekens over het kunnen doorgaan van de race.

De Formule 1 houdt de situatie nauwlettend in de gaten en woensdag wordt er volgens Horner dus ook over gesproken tijdens een bijeenkomst van de Strategy Group. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen heel voorzichtig omspringen met het mogelijk vertragen, uitstellen of afgelasten. Op dit moment kunnen we echter niet gaan, omdat we er niet kunnen komen", wijst Horner naar het beperkte vliegverkeer van en naar China.

Geen wissel data China en Rusland

Een van de mogelijkheden die de Formule 1 leek te hebben, was het wisselen van de Chinese Grand Prix met die van Rusland. Daardoor zou de race in Shanghai uitgesteld worden tot september, maar Sochi heeft geen behoefte aan zo'n wissel. "De datum voor de Grand Prix werd afgelopen oktober goedgekeurd door de FIA en zal onveranderd blijven", vertelde promotor Alexey Titov aan Tass.