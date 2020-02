Coronavirus zorgt voor afgelasting van Formule E-race in Sanya

De Formule E is op 21 maart in ieder geval niet te gast in het Chinese Sanya. De Formule E heeft, in overleg met onder andere de internationale autosportbond FIA, besloten om de race niet op die datum te verrijden.

Over ruim anderhalve maand zou de Formule E naar Sanya afreizen voor de zesde race van het huidige seizoen. Vorige week kwamen er langzaamaan al wat vraagtekens te staan rond het doorgaan van de race door de uitbraak van het coronavirus. De uitbraak van dat virus heeft haar oorsprong in de Chinese stad Wuhan en naar aanleiding daarvan vertelde de FIA al dat de situatie gemonitord zou worden.

Inmiddels is dus besloten om de race af te gelasten. Dat blijkt uit een statement van de FIA en de Formule E. Het statement maakt wel duidelijk dat er gekeken wordt naar een alternatieve datum om de race alsnog door te kunnen laten gaan. "Alle partijen zullen voldoende tijd nemen om te kijken naar de mogelijkheid van potentiële alternatieve data, mocht de situatie verbeteren."

Wat gebeurt er met Chinese GP?

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de uitbraak van het coronavirus heeft op de Chinese Grand Prix van de Formule 1, die eind april op het programma staat. Volgens Speed Week is de organisatie van de Grand Prix druk bezig met het zoeken naar een alternatieve datum. Een datum die de publicatie daarbij noemt, is die van de Russische Grand Prix op 27 september. In dat geval wisselen Rusland en China van plek op de kalender.