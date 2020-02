Chadwick blijft realistisch: "Zou F1-zitje afslaan omdat ik er nog niet klaar voor ben"

Haar doel is om op termijn de Formule 1 te bereiken, maar Jamie Chadwick neemt rustig de tijd om het pad daar naartoe te bewandelen. Op dit moment acht ze zichzelf nog niet rijp voor de stap naar de F1.

Na haar zege in de eerste race van de W Series werd Chadwick opgepikt door Williams, waar ze nu onderdeel is van het opleidingsprogramma en onder andere werkzaamheden in de simulator verricht. Dat zal ze in 2020 combineren met wederom een seizoen in de W Series. In die klasse zijn punten te verdienen voor het bemachtigen van de superlicentie en dat is een van de dingen die Chadwick nodig zal hebben om hogerop te komen.

De Formule 1 is het doel voor Chadwick, maar ze weet dat ze nog wel een weg af te leggen heeft voor het zo ver is. "Er is altijd een soort plan. Zoals ik ernaar kijk is er een soort typisch carrièreverloop dat nodig is om de F1 te bereiken, en tot nu toe gaat mijn carrière totaal niet volgens dat pad. Het is meer naar links en rechts gegaan dan in de gemiddelde carrière, en ik denk niet dat er een vaste manier is om er te komen", zegt Chadwick tegen RACER.

"Ik weet wat ik wil bereiken; ik wil klaar zijn voor de F1 zodra ik daar kom. Zelfs als Claire [Williams] nu naar me toe zou komen en zegt 'oké, we hebben een extra zitje, wil je instappen?', dan zou ik op dit moment erg terughoudend zijn, omdat ik denk dat ik er nog niet klaar voor ben."

Chadwick geeft er de voorkeur aan om zich in de komende jaren verder te ontwikkelen, om daar te kijken wat er mogelijk is. "Ik denk dat het voor mij draait om de juiste voorbereiding, het ontwikkelingsproces en idealiter is er over een aantal jaar een moment dat ik echt een serieus gesprek kan voeren over wat er misschien mogelijk is."