Mattia Binotto over Vettel-Leclerc: "Ik los het op mijn eigen manier op, dat is duidelijk"

Een van de vele problemen waar Mattia Binotto in het eerste jaar na zijn aanstelling als teambaas van Ferrari mee te maken kreeg, was de toenemende rivaliteit tussen zijn coureurs, Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

De toenemende rivaliteit tussen viervoudig wereldkampioen Vettel en de 22-jarige Leclerc, die zich aan het begin van het 2019-seizoen bij Ferrari voegde in plaats van Kimi Raikkonen, culmineerde in een pijnlijke clash tijdens de Grand Prix van Brazilië. Op de Reta Oposta probeerde Vettel zijn jongere teamgenoot terug in halen, maar sneed bij het aanremmen voor de Descida do Lago terug naar de racelijn. Daar reed Leclerc echter nog en met een beetje pech sneed Vettel zijn rechterachterband lek aan de vloer van Leclerc’s bolide, terwijl bij de Monegask de linkervoorwielophanging afbrak. Resultaat: een DNF voor beide Ferrari-coureurs.

Uiteindelijk versloeg Leclerc, Vettel in het kampioenschap, maar de Scuderia had als geheel veel meer punten moeten scoren. Teambaas Mattia Binotto werd daarin een gebrek aan leiderschap verweten, maar de Italiaan denkt de oplossing te weten: “Elke teambaas doet het op zijn eigen manier, dat is duidelijk. Uit mijn ervaring als teambaas ben ik echter van mening dat de rigoureuze strategie het beste werkt. Het is essentieel dat botsende persoonlijkheden leren samenwerken. Eigenlijk is het een must om de onderlinge relaties te onderhouden binnen een team, omdat de menselijke kant van een organisatie de sleutel is tot succes."

Verschillende expertises brengen voordelen voor het team

Binotto is echter van mening dat zijn coureurs prima met elkaar overweg kunnen, zo vertelde hij Motorsport-Total.com: “Voor degenen die de twee coureurs beter hebben bekeken, is het duidelijk dat het vaak wel goed gaat. Hun verschillende ervaringen en achtergronden, zijn alleen maar een bonus voor ons. We moeten ze accepteren zoals ze zijn, want het zijn duidelijk goede coureurs en ze moeten beiden hun best doen en winnen.”