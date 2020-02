De Renault-motor was al eerder te horen bij het team van McLaren. Afgelopen donderdag slingerde het fabrieksteam van Renault de motor voor het eerst aan. In het Britse Enstone heeft de Franse formatie de nieuwe RS20 voor het eerst in zijn geheel laten draaien. In het 2020-seizoen zullen Daniel Ricciardo en Esteban Ocon de bolide besturen.

Een bron binnen het team van Renault vertelde aan GPtoday.net dat er veel geheimzinnigheid is rondom de gloednieuwe RS20. De 2020-bolide van de Franse formatie wordt in de werkplaats gebouwd, maar is afgeschermd van veel teamleden. Stickers van sponsoren zitten er nog niet op. Een oude Renault-wagen, de RS18, wordt in een apart gedeelte klaargemaakt voor een PR-evenement in het Midden-Oosten. Ook hier zou mogelijk mee gefilmd gaan worden, geruchten gaan dat op deze wagen al wel de mogelijke nieuwe sponsor zit aangezien alleen het management en mensen van de marketing in deze ruimte mogen komen.