Renault slingert vanmiddag nieuwe motor aan van RS20

Waar gisteren Ferrari en McLaren hun motoren voor het eerst lieten horen is het vandaag de beurt aan Renault. Het Franse team heeft haar motor zo goed als ingebouwd in de nieuwe RS20 en zal vanmiddag voor het eerst de nieuwe krachtbron aanzetten, zo kan GPToday.net melden.

Het wordt een belangrijk jaar voor Renault, dat afgelopen seizoen de verwachtingen niet waar kon maken en zelfs moest oppassen niet nog meer posities in het kampioenschap te verliezen. Teambaas Cyril Abiteboul sprak opnieuw hoge verwachtingen uit maar die werden niet waargemaakt. Uiteindelijk moest het team zelfs vechten om de vijfde positie in het constructeurkampioenschap te behouden.

Concurrent McLaren, dat ook met een Renault-motor reed, eindigde zelfs boven het Franse team op de vierde plaats.

Geheimzinnigheid rondom RS20

Ook in aanloop naar dit jaar heeft Cyril Abiteboul laten weten een gooi te willen doen naar podiumplekken en overwinningen. Dat zal moeten gebeuren met de RS20 waarmee coureurs Daniel Ricciardo en Esteban Ocon voor succes moeten zorgen. Daniel Ricciardo was gisteren in Enstone op de fabriek waar hij zijn seat fitting had in de nieuwe wagen, volgende week zal de beurt zijn aan Esteban Ocon om een stoeltje te schuimen, die dan naar Engeland afreist.

Een bron binnen het team van Renault vertelde aan onze redactie dat er veel geheimzinnigheid is rondom de nieuwe wagen. De RS20 wordt in de werkplaats gebouwd maar is afgeschermd van veel teamleden. Stickers van sponsoren zitten er nog niet op. Een oude Renault-wagen, de RS18, wordt in een apart gedeelte klaargemaakt voor een PR-evenement in het Midden-Oosten. Ook hier zou mogelijk mee gefilmd gaan worden, geruchten gaan dat op deze wagen al wel de mogelijke nieuwe sponsor zit aangezien alleen het management en mensen van de marketing in deze ruimte mogen komen.

Er gaan verhalen dat Renault een nieuwe grote sponsor heeft binnen gehaald en daarom niets aan het toeval wil overlaten. Die grote sponsor zou mogelijk uit het Midden-Oosten of China komen, zo gaan de diverse verhalen binnen het team.

Op 17 februari 2020 zal de RS20 debuteren op het circuit van Barcelona in Spanje tijdens een filmdag. Het Franse team heeft het circuit twee dagen voor de eerste wintertest afgehuurd en zal filmopnames maken met de nieuwe wagen.