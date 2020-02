Jean Alesi: "Charles Leclerc is een fenomeen"

Voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi denkt dat Charles Leclerc 'snel' wereldkampioen zal worden in de Formule 1. De 55-jarige Fransman spreekt tevens over een fenomeen als het gaat om het talent van de coureur uit Monaco.

Tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari had Leclerc de overhand op Sebastian Vettel. De veteraan had moeite met zijn nieuwe jonge teamgenoot en dat zorgde vooral in het begin van het seizoen voor de nodige ophef binnen het Italiaanse team.

Daarnaast was er de contractverlenging van Charles Leclerc. De komende vijf seizoenen zal hij voor Ferrari rijden, zo maakte het team eind vorig jaar bekend. Het is tevens Leclerc en niet Sebastian Vettel die in februari op het circuit van Jerez de la Frontera zal gaan testen met de nieuwe 18-inch banden voor 2021.

Charles Leclerc snel wereldkampioen F1

Terug naar Jean Alesi. De Fransman reed zelf vijf jaar voor Ferrari en weet wat het is om voor de Italianen te racen. In die vijf jaar won hij slechts één Grand Prix. In 1995 won Alesi de Grand Prix van Canada.

Over zijn taalgenoot Leclerc is hij lyrisch tegenover Rai Radio 2. Alesi vertelde in een interview: "Charles Leclerc zal zeker op korte termijn wereldkampioen Formule 1 worden. Ik vind hem echt een fenomeen."