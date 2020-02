'Daimler vergadert op 12 februari over toekomst van F1-team Mercedes'

De toekomst van Mercedes in de Formule 1 staat op het spel. Over twee weken zal het bestuur van moederbedrijf Daimler bijeenkomen om een besluit te nemen over het doorgaan met het Formule 1-team.

Volgens RaceFans en Autocar is de bijeenkomst op 12 februari, twee dagen voordat de Zilverpijlen hun nieuwe bolide voor 2020 presenteren. Er moet ook op korte termijn een besluit genomen worden over de toekomst van Mercedes in de Formule 1: het huidige contract van de fabrikant met de F1 loopt eind 2020 af, dus bij een besluit om door te gaan moet nog een nieuwe overeenkomst getekend worden. Ook moet men in dat geval al op korte termijn al aan de auto voor 2021 gaan werken.

Daimler, dat sinds afgelopen jaar onder leiding staat van Ola Källenius, moet bezuinigen en naar verluidt gaat het daarbij om miljarden euro's. In 2019 maakte het merk bekend dat de winst enkele miljarden euro's lager uitvalt dan verwacht en ook werd er gesproken over het verkleinen van het personeelsbestand. Een vertrek van Mercedes uit de Formule 1 valt dus niet uit te sluiten.

Motordivisie Mercedes blijft waarschijnlijk bestaan

De toekomst van het team, dat in de afgelopen zes jaar twaalf wereldtitels bemachtigde, staat dus op het spel. Daarbij lijkt de motordivisie van het merk niet aangetast te worden. Mercedes heeft al overeenkomsten gesloten met McLaren en Williams voor het leveren van motoren in 2021, en de samenwerking met laatstgenoemde loopt zelfs door tot 2025.

RaceFans meldt ook dat het niet onwaarschijnlijk is dat het F1-team wél op de grid blijft bij een vertrek van Mercedes. Toto Wolff, aandeelhouder en teambaas van Mercedes, en Lawrence Stroll, eigenaar van Racing Point en potentiële koper van Aston Martin, bundelen mogelijk hun krachten om het team niet van de grid te laten verdwijnen. Het team moet dan de naam Aston Martin gaan dragen vanaf 2021.

De besluit van Mercedes zal ook implicaties hebben voor de rijdersmarkt voor 2021. Bij een vertrek van de fabrikant zal Lewis Hamilton beschikbaar voor de overige teams. Gezien de forse salariseisen die de zesvoudig wereldkampioen heeft, lijkt Ferrari in dat geval een van de weinige teams te zijn dat hem op kan pikken. Eerder deze winter werd Hamilton al een aantal keer gelinkt aan een toekomst bij de Scuderia.