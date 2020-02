Paul Ricard wil eerste sector op de schop gooien voor betere inhaalkansen

De layout van Paul Ricard is tijdens de Franse Grand Prix van 2020 mogelijk anders dan in andere jaren. Eric Boullier onthulde dat de organisatie van de race een voorstel heeft ingediend bij de FIA voor homologatie.

De veranderingen concentreren zich op de eerste sector van het circuit. Boullier, die maandag werd aangesteld als algemeen directeur van de Franse Grand Prix, wil de rondetijd korter maken en meer inhaalmogelijkheden creëren. "Het idee is om de Esses de la Verrerie (bochten 1 en 2) te vermijden om een tweede rechte stuk te creëren, en de teams te dwingen minder downforce te gebruiken", verklaart Boullier tegenover L'Equipe.

Boullier benadrukt dat deze verandering aan het circuit en het rijden met minder downforce goede gevolgen heeft voor de inhaalmogelijkheden op Paul Ricard. "Volgens onze simulaties creëert dit een nieuwe plek om in te halen. Ook brengt dit het veld dichterbij elkaar." Het voorstel van de organisatie van de Franse Grand Prix ligt volgens Boullier bij de FIA voor homologatie. Als dat op korte termijn gebeurt, is het circuit op tijd gereed voor de race op 28 juni.

Chicane op Mistral Straight blijft

Na de recente races op Paul Ricard werd het verwijderen van de chicane op Mistral Straight geopperd als mogelijkheid om het inhaalprobleem te verkleinen. Boullier benadrukt nogmaals dat dit in ieder geval niet gaat gebeuren. De Fransman, in het verleden teambaas bij Lotus en McLaren, wil het DNA van het circuit intact houden en vertelde aan RaceFans dat er ook een aantal andere heilige huisjes zijn.

"We willen het DNA van het circuit niet veranderen. We hebben de bekende bocht Signes, wat misschien de snelste bocht van de hele kalender is, en de dubbele bocht Beausset. Het DNA van het circuit moeten we dus behouden, maar we hebben een aantal kansen gevonden om de inhaalcapaciteit van de auto's drastisch te verbeteren."