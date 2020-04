Ferrari in de knoop met nieuwe simulator

Volgens Italiaanse persberichten zal Ferrari de gloednieuwe simulator, die eigenlijk voor dit seizoen werd ontwikkeld, pas later kunnen gebruiken dan oorspronkelijk gepland. Ferrari moest vanwege het budgetplafond, die in 2021 in werking treedt, verschillende keuzes maken.

Vorig jaar kondigde de Italiaanse renstal aan dat het haar simulator, bekend als de "spin", die al tien jaar in gebruik was, tegen 2020 zou gaan vervangen. De nieuwe supermoderne simulator wordt uitgerold, omdat ze door de invoering van het budgetplafond in 2021 niet zo'n grote upgrade aan het systeem zouden kunnen uitvoeren.

Volgens de oorspronkelijke plannen had de simulator, die het meest werd gebruikt door Pascal Wehrlein, tegen de winter in gebruik genomen moeten worden, maar volgens het Italiaanse Motorsport.com is er een vertraging in de planning. De implementatie wordt uitgesteld tot de lente, dus het voorseizoen moet worden voltooid met de oude simulator.

Vanaf dit jaar zal het werk dat in de simulator wordt gedaan echter van dubbele betekenis zijn, omdat het aantal tests voor het seizoen zal worden teruggebracht van acht naar zes testsessies per seizoen. Ferrari zal dus de nieuwe simulator ook gebruiken om deze mindere testdagen op te kunnen vangen.