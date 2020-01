Unilever verlaat Williams en begint technische samenwerking met McLaren

Unilever blijft als sponsor actief in de Formule 1. Het Nederlandse bedrijf neemt na vijf jaar afscheid van Williams en maakt de overstap naar McLaren.

De multinational Unilever stond de afgelopen vijf jaar groot op de sidepods van de bolides van Williams. Dat deed het bedrijf, dat gespecialiseerd is in voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen, niet met haar eigen logo, maar met dat van Rexona. Voordat het team zich bij Williams aansloot, was Unilever als sponsor betrokken bij Renault, dat destijds nog als Lotus door het leven ging.

In een eerder stadium werd al duidelijk dat Williams het vanaf 2020 moest gaan stellen zonder de ondersteuning van Unilever en nu blijkt dat het Nederlands-Britse bedrijf een samenwerking is aangegaan met concurrent McLaren. Dat kondigde McLaren vrijdag aan. Onderdeel van de technische samenwerking is het opzetten van een Engineering Academy, van waaruit getalenteerde technici door kunnen groeien naar zowel Unilever als McLaren.

"McLaren en Unilever zijn twee organisaties met een wereldwijde reputatie van innoveren, inspireren en leiden in de technologische industrie", vertelt een tevreden Zak Brown over de samenwerking. "McLaren is al meer dan 50 jaar een innovator in engineering en de drijvende kracht achter technologische mijlpalen en ontwikkelingsdoorbraken. Deze samenwerking laat ons kennis en expertise delen tussen twee wereldwijde organisaties, waarbij we integrale vlakken voor beide bedrijven ontwikkelen."

McLaren heeft niet uit de doeken gedaan wat de exacte looptijd van de overeenkomst is, maar er wordt wel gesproken over een meerjarige samenwerking. Afgelopen jaar wist het team de weg omhoog te vinden in de Formule 1: na een aantal moeizame jaren met Honda en een lastig 2018 werd McLaren in 2019 vierde in het kampioenschap voor constructeurs.