Horner blij met duidelijkheid over motoren: "In het belang van iedereen"

Enkele maanden na de uitvaardiging van een aantal technical directives door de FIA is Red Bull Racing daar nog erg blij mee. Christian Horner noemt ze 'essentieel' voor het waarborgen van de gelijkheid in de Formule 1.

"De krachtbron van de auto's is een ongelooflijk complex stukje uitrusting. Ik denk ook dat de FIA niet de expertise heeft die de teams hebben ontwikkeld. Wat nu opgehelderd is, is een beperking op verschillende gebieden die gericht is op wat er in de toekomst gaat gebeuren, in plaats van dat er gekeken wordt naar het verleden. Voor ons was het enorm belangrijk om absolute duidelijkheid te hebben voorafgaand aan 2020", vertelde Horner aan Autosport.

Tijdens de tweede seizoenshelft van 2019 ontstonden er twijfels over de legaliteit van de krachtbron van Ferrari. De Scuderia had op de rechte stukken een enorm voordeel ten opzichte van de concurrentie. Red Bull Racing vroeg voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix om opheldering over een drietal oplossingen voor de fuel flow, die door de FIA uiteindelijk illegaal werden verklaard.

Deze oplossingen werden gezien als mogelijke trucs die Ferrari zou uithalen om het voordeel op de rechte stukken te bewerkstelligen. Hoewel Ferrari beweert geen veranderingen gedaan te hebben aan haar krachtbron, verdween het enorme voordeel op de rechte stukken wel na de richtlijnen van de FIA.

De meeste teams zijn blij dat de FIA door middel van de technical directives duidelijk heeft gemaakt wat niet toegestaan is op het vlak van de motoren en de brandstoftoevoer. Dat geldt ook voor Horner en Red Bull Racing. "We zijn erg dankbaar met de uitgevaardigde verheldering. Dat is in het belang van iedereen."