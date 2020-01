Di Montezemolo: "Red Bull kan in 2020 echt meedoen om wereldtitel"

Luca di Montezemolo heeft hoge verwachtingen van Red Bull Racing in 2020. De voormalig president van Ferrari verwacht dat de Oostenrijkse renstal komend seizoen goed mee kan doen om de wereldtitel.

Richting het eind van het seizoen 2019 was de strijd in de top van de Formule 1 spannend. Mercedes, Ferrari en Red Bull zaten allemaal dicht bij elkaar. Vooral het Oostenrijkse Red Bull had gedurende het seizoen een sterke opmars, waarbij het gat met de concurrenten stukje bij beetje gedicht werd. De doelstelling van het team voor 2020 is dan ook duidelijk: de wereldtitel moet gepakt worden.

Di Montezemolo ziet dat Red Bull daar een reële kans voor heeft. "Ferrari zoekt naar downforce, terwijl Mercedes juist topsnelheid wil vinden", vertelde de 72-jarige Italiaan aan Sky Italia. "Maar Red Bull, dat eind 2019 erg competitief was, en Honda lijken absoluut klaar om regelmatig races te winnen. Ik verwacht voor volgend jaar een verbetering van zowel Red Bull als de Honda-motor."

Red Bull Racing wist in 2019 drie races te winnen. Alle zeges kwamen op naam van Max Verstappen, die in 2020 met het team een gooi naar de wereldtitel wil doen. De Nederlander verlengde kort na de jaarwisseling bovendien zijn contract bij het Oostenrijkse team. Daardoor is Verstappen nu tot eind 2023 verbonden aan Red Bull.