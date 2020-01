Formule 1 houdt situatie rond bosbranden Australië in de gaten

De Formule 1 is de situatie in Australië nauwlettend in de gaten aan het houden. De eerste race van het nieuwe seizoen wordt daar verreden, maar het land wordt momenteel geteisterd door enorme bosbranden.

De bosbranden die nu in Australië woeden zijn de grootste die het land ooit gekend heeft. Maar liefst 8,4 miljoen hectare grond is in de as gelegd. Bijna 2000 huizen zijn verwoest, 25 mensen zijn overleden en miljoenen dieren hebben zichzelf niet kunnen redden van de vlammenzee. Ook in Victoria, de staat waarin Melbourne ligt, zijn er brandhaarden.

Tussen 13 en 15 maart is de Formule 1 normaal gesproken in Melbourne te gast voor de eerste race van het nieuwe seizoen. In de stad is de luchtkwaliteit echter verre van goed door de bosbranden. De kwaliteit van de lucht is in de afgelopen dagen slechter geworden en wordt daardoor niet langer 'erg matig', maar 'gevaarlijk'. Formula One Management stelt dat zij de situatie in het land goed in de gaten houden.

Verplaatsen race naar ander moment wordt lastig

In het uiterste geval kan het gebeuren dat de race in Melbourne niet door kan gaan. Wat er dan met de race gaat gebeuren, is momenteel nog onduidelijk. Wel lijkt het erg lastig om de race naar een ander moment te verplaatsen: Australië ligt afgelegen ten opzichte van de overige racelocaties en de kalender is met 22 races al erg vol. Een nieuw moment vinden kan dus lastig worden.

De bosbranden in Australië woeden al sinds september en hebben er onder andere voor gezorgd dat de Rally Australia afgelopen november geannuleerd moest worden. Oorspronkelijk zou de rally in deelstaat New South Wales verreden worden. In dezelfde staat moet later in januari de 12 uur van Bathurst plaatsvinden en vooralsnog zijn de organisatoren van plan om de race door te laten gaan.

