McLaren zet laatste stap en benoemt Stella tot racing director

McLaren lijkt de interne structuur voor aanvang van het seizoen 2020 rond te hebben. Teambaas Andreas Seidl heeft Andrea Stella benoemd tot racing director van het Britse team.

Stella voegde zich in 2014 bij McLaren en was in de afgelopen periode performance director. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen heeft de Italiaan, die voor zijn komst naar McLaren bij Ferrari in dienst was, echter promotie gekregen. Als racing director is Stella het komende seizoen het hoofd van alle operaties op het circuit, inclusief de engineering en de racestrategie.

Met de benoeming van Stella heeft Seidl de drieledige managementstructuur onder hemzelf weten te voltooien. De Duitser, die zelf in mei onderdeel werd van het team, zag voor zijn eigen komst technisch directeur James Key aangetrokken worden om de technische afdeling en ontwerpafdeling te leiden. Piers Thynne is de derde man direct onder Seidl: hij is verantwoordelijk voor de productie.

Direct na zijn komst naar McLaren in mei maakte Seidl, die afgelopen seizoen zelf de rol als racing director vervulde om te zoeken naar de juiste persoon voor de functie, duidelijk dat hij een simpele, traditionele managementstructuur wilde invoeren. Dat is eenvoudiger te begrijpen en geeft volgens hem duidelijke verantwoordelijkheden. Voor de komst van de Duitser werd de rol als racing director vervuld door Eric Boullier, die als onderdeel van een grote herstructurering in juli 2018 moest vertrekken.