Waarom het binnenhalen van Hamilton voor Ferrari een 'domme keuze' kan zijn

Het 2020-seizoen zal niet alleen het toneel zijn voor de titel, maar ook de gelegenheid bieden voor de teams om de markt op te gaan om coureurs voor 2021 binnen te halen. Veel contracten lopen af aan het einde van het aankomende seizoen, wat een stoelendans zal veroorzaken. Ook Lewis Hamilton kan daar onderdeel van worden.

Het gerucht over zijn overstap naar Ferrari is ongetwijfeld het meest opvallende. Volgens sommige bronnen zijn er ontmoetingen geweest tussen de wereldkampioen en de president van Ferrari. John Elkann heeft deze informatie nooit ontkend en CEO Louis Camilleri bevestigde dat dit het geval was tijdens een kerstlunch van Ferrari.

Volgens Helmut Marko, de talentenscout en adviseur van Red Bull Racing, is de hele geruchtenmolen opgezet door Hamilton of Wolff, of door beide heren. Motorsport-Total suggereert dat "Lewis Hamilton's ontmoeting met John Elkann deel uitmaakt van een kaartspel, waarbij de coureur en zijn baas Toto Wolff erop gericht zijn Ferrari te destabiliseren."

Helmut Marko wilde ook zijn mening geven over de kwestie en sprak met de microfoons van Motorsport-total.com: "Als Lewis het management van Ferrari ontmoet, is dit een belangrijk punt in de financiële onderhandelingen. Dit is een politiek spel dat toegepast wordt in de Formule 1. Alles wordt op het hoogste niveau geprobeerd."

Hoewel de overstap van Hamilton naar Ferrari vanuit marketingperspectief zinvol kan zijn, aangezien de Mercedes-coureur de meest zichtbare Formule 1-persoonlijkheid is op het gebied van titels en sociale media, zou het in werkelijkheid een enorm risico zijn voor Scuderia om hem te werven.

Ze trainen Charles Leclerc om het team te leiden. Het is een investering in hun toekomst, want voor Sebastian Vettel - tien jaar ouder dan Leclerc - raakt de tijd op. De komst van Hamilton zou het goed geoliede plan ernstig destabiliseren. Bovendien, welk signaal zou Ferrari naar Leclerc sturen, en zelfs naar hun eigen medewerkers die de jonge man trainden, als Elkann zou besluiten Hamilton voor 2021 aan te trekken?