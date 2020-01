Waarom tekende Honda geen langer contract dan tot en met 2021?

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, zei dat voortdurende twijfels over de productiekosten van de Formule 1-power units ertoe leidden dat Honda zich nog een jaar als Red Bull-leverancier zou verbinden.

De adviseur van het Oostenrijkse team, Dr. Helmut Marko, suggereerde eerder dat het team de Formule 1 zou verlaten als Honda hetzelfde zou doen, maar de samenwerking zal doorgaan in het eerste jaar van de nieuwe reglementen van Liberty Media in 2021.

De pogingen van Liberty om de motorregelgeving, evenals andere gebieden, te herzien, stuitten op sterke weerstand van Mercedes en Ferrari, wat betekent dat de krachtbronnen vrijwel onveranderd blijven in het nieuwe tijdperk van de Formule 1.

Horner zei dat Honda nog steeds niet zeker weet hoe het zich op de lange termijn aan de sport kan binden. "Allereerst is het geweldig nieuws dat ze een compromis hebben gesloten na 2020," vertelde Horner aan Sky Sports. "Dus we hebben nu ten minste twee jaar waarin we absoluut gelijk hebben."

Honda twijfelt nog

Honda heeft maar tot en met 2021 getekend, wat betekent dat Honda zich na het eerste jaar met de nieuwe reglementen zich nog terug kan trekken. "Ze wachten gewoon af om te zien welke regels zullen komen voor 2021 en vooral 2022 met betrekking tot de goedkeuring voor bevriezing van PU's om de kosten te verlagen. Deze motoren zijn erg duur en vanwege de betrokken technologie willen alle fabrikanten samen wat kostenbesparingen op dit gebied zien, dus daar zit de twijfel bij Honda."

"Natuurlijk hadden we het over de toekomst, maar de discussie ging niet over 2021." Horner wist niet goed hoe hij hierop verder in moest gaan. “Het is een geweldige samenwerking tussen Red Bull en Honda, zoals we dit jaar zagen. Het belangrijkste aspect van de vooruitgang zal de absolute duidelijkheid van deze regels zijn.”