Mark Webber verwacht dat Ferrari in 2020 eerste titel sinds 2008 pakt

Mark Webber verwacht dat Mercedes in 2020 niet met beide wereldtitels aan de haal gaat. Lewis Hamilton ziet hij wel voor de zevende keer kampioen worden, maar hij denkt dat Ferrari een goede kans maakt bij de constructeurs.

Ferrari staat qua wereldtitels al droog sinds 2008, toen het constructeurskampioenschap in de wacht werd gesleept. Een jaar eerder was Kimi Raikkonen de laatste Ferrari-coureur die kampioen wist te worden. Ook in 2019 lukte het niet om de wereldtitel in de wacht te slepen: de SF90 was in de eerste helft van het seizoen over het algemeen niet snel genoeg, waardoor Mercedes een enorme voorsprong kon opbouwen.

Na de zomerstop volgde een korte wederopstanding, maar het bleef duidelijk dat Ferrari nog een achterstand had op Mercedes. Dat leek vooral weer te gelden na de invoering van een aantal technical directives. Desondanks vertelde Webber aan Formule 1 dat Ferrari de titel kan pakken. "Charles Leclerc en Sebastian Vettel kunnen in ieder geval op reguliere basis scoren. Voor het constructeurskampioenschap ziet Ferrari er misschien wel goed uit."

Wereldtitel voor Hamilton na strijd met Verstappen en Leclerc

Bij de coureurs verwacht Webber echter meer van hetzelfde: Hamilton wist de afgelopen drie seizoenen de wereldtitel veilig te stellen en de Australiër, die zelf meerdere races won bij Red Bull Racing, verwacht in 2020 eigenlijk meer van hetzelfde. Wel voorziet Webber dat de Brit voor zijn zevende wereldtitel af zal moeten rekenen met felle tegenstand van Max Verstappen en Leclerc.

"Ik denk echter ook dat Lewis zijn superioriteit over een heel seizoen zal laten zien in het kampioenschap voor coureurs. Over Verstappen hoeven we niet eens meer te praten. Hij is nu een gevestigde naam en in uitstekende vorm. Ik kijk ernaar uit om Hamilton in 2020 de zeven wereldtitels van Michael Schumacher te zien evenaren, terwijl hij Leclerc en Verstappen van zich af moet houden."