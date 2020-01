Olav Mol vond reacties op overlijden Anthoine Hubert 'een beetje overtrokken'

Het overlijden van Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race in België zorgde voor een grote schok in de Formule 1-wereld. Olav Mol is echter van mening dat er op 'bepaalde punten' te heftig op gereageerd werd.

Tijdens de hoofdrace van de Formule 2 op Spa-Francorchamps ging het vroeg in de race al mis. Hubert crashte in Raidillon en in de daaropvolgende chaos kon Juan Manuel Correa hem niet meer ontwijken. De Ecuadoraanse Amerikaan werkt momenteel aan het herstel van zijn zware verwondingen, maar Hubert bezweek niet lang na de crash aan zijn verwondingen.

Hubert was onderdeel van het opleidingsprogramma van Renault en op het moment van de noodlottige crash bovendien de beste rookie van het Formule 2-seizoen. De Formule 1 hield voorafgaand aan de race een minuut stilte ter ere van de Fransman, maar dat vond Mol eigenlijk niet helemaal op zijn plek. "Bij Charlie Whiting en Niki Lauda begreep ik het wel, want dat waren echt iconen van de Formule 1."

"Wat veel mensen mij echter niet in dank gaan afnemen, is dat ik vond dat er rond Anthoine Hubert toch wel een wat overtrokken reactie was op bepaalde punten. Hij zit ook ineens in de jaarclip, maar als we reëel zijn - en dat is met heel veel van deze dingen zo - dat 80 procent van de Twitteraars een week daarvoor nog nooit van hem gehoord hadden", vertelde de commentator van Ziggo Sport aan GPUpdate.

"Tuurlijk had die jongen een grote toekomst voor zich en geldt voor iedereen die in het harnas sterft dat het buitengewoon triest is, maar ik vond het wat vreemd dat de hele Formule 1-wereld een minuut stilte houdt voor iets wat gebeurt in een van de series in het bijprogramma. Wat gaat er dan gebeuren als er een Formule 1-coureur overlijdt? Persoonlijk ben ik van mening dat de dood altijd meerijdt en dat werd toen ineens weer heel pijnlijk duidelijk."

Bij het moment stilte na de dood van Hubert waren ook de moeder en broer van de overleden coureur aanwezig. Dat was iets wat Mol desondanks heel bijzonder vond. "Wat ik aan het geheel wel heel bijzonder en krachtig vond, is dat zijn moeder daar aanwezig was. Dat had ik niet verwacht."