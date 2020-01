Zevende wereldtitel voor Hamilton? "Verstappen zal hem het leven zuur maken"

Alexander Wurz heeft hoge verwachtingen van Max Verstappen voor 2020. De voormalig Formule 1-coureur verklaarde tegenover Speed Week dat hij de Nederlander als een serieuze bedreiging ziet voor de titel in 2020.

Red Bull Racing en Verstappen hebben er geen geheim van gemaakt dat ze in 2020 graag mee willen doen om de wereldtitels. De coureur verklaarde zelfs dat hij dit mogelijk acht als zijn team bij de start van het seizoen één tot twee tienden achter de kop zit. Ook Wurz heeft er vertrouwen in. "Hij kan wereldkampioen worden, zeker gezien de vorm en de huidige dynamiek bij Red Bull Racing-Honda. Voor de sport is dat een prettig vooruitzicht."

Tegelijkertijd zal Lewis Hamilton de jacht op zijn zevende wereldtitel inzetten. Als de Brit dat voor elkaar krijgt, evenaart hij het record van Michael Schumacher, en dat is iets wat Wurz mogelijk acht. Makkelijk zal Hamilton het echter niet krijgen. "Ik geloof dat het mogelijk is, maar het wordt wel zwaar. Verstappen zal hem het leven zuur maken, dus dat is absoluut nog geen uitgemaakte zaak."

Wurz meest onder indruk van progressie Honda

Wurz toonde zich in gesprek met Speed Week ook onder de indruk van de progressie die Honda wist te boeken tijdens het seizoen 2019. Dat was het eerste jaar waarin de Japanse motorleverancier samenwerkte met Red Bull Racing. Met iedere introductie van een nieuwe specificatie werd er een stap voorwaarts gezet en uiteindelijk leidde dat tot drie overwinningen en twee pole positions.

"Ik werd het meeste verrast door de enorme progressie van Honda, die voor de Formule 1 enorm belangrijk was", betoogt Wurz. "Tegen het einde van het seizoen wist geen expert meer wie de favoriet was voor de pole position en de overwinning. Het werd weer enorm spannend."