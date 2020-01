'Als we binnen één tot twee tienden van de kop zitten in Australië, is wereldtitel mogelijk'

Na een sterk eerste jaar van Red Bull in de samenwerking met Honda is de hoop er dat ze in 2020 voor de wereldtitel kunnen gaan met Max Verstappen. De Nederlander heeft al een idee met welke achterstand hij dan maximaal aan het seizoen kan beginnen.

In wat eigenlijk een overgangsjaar had moeten worden voor Verstappen en Red Bull, wist men in combinatie met de Honda-motoren drie zeges, twee pole positions en negen podiumplaatsen te pakken. Dat was voor Verstappen voldoende om derde te worden in het kampioenschap, maar de hoop is er dat er in 2020 nog een schepje bovenop kan worden gedaan.

Daar waar Verstappen en Red Bull in de openingsfase van 2019 vaak meer dan een halve seconde langzamer waren dan de Mercedessen en Ferrari's in de kwalificatie, werd die achterstand gedurende het seizoen steeds minder. In de laatste fase van het jaar kon Verstappen regelmatig meedoen om de pole position en als de 22-jarige in 2020 mee wil doen om de titel, dan moet dat zo blijven. "Als we in Australië binnen één, twee tienden van de kop zitten, dan kan het", vertelde hij in de podcast F1 aan Tafel.

'Wereldtitel was in 2019 niet realistisch'

In diezelfde podcast blikte Verstappen ook nog even terug op het seizoen 2019. Zoals gezegd werd de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden derde in het kampioenschap, maar de titel was afgelopen seizoen nog geen realistische optie. Wel zorgde de derde plek in de titelstrijd ervoor dat de Nederlander zich na afloop van het seizoen moest melden bij het FIA Prize Giving-gala.

"Volgens mij hebben we een goed en constant seizoen gedraaid. Natuurlijk wil je meestrijden om de wereldtitel, maar dat was nu niet realistisch. Normaal wil ik alleen meedoen om de eerste plaats, maar P3 is nog altijd beter dan P4. En zo'n gala, tja, daar wordt van je verwacht dat je aanwezig bent."