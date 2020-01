Vettel vreest niemand: "Willen winnen en angst voor concurrenten gaan niet samen"

Sebastian Vettel is van mening dat hij alle concurrenten op het circuit kan verslaan. Volgens de viervoudig wereldkampioen gaan de wil om te winnen en het vrezen van zijn tegenstanders niet samen.

Voor het eerst sinds 2014 delfde Vettel in 2019 het onderspit ten opzichte van zijn teamgenoot. Op vrijwel alle belangrijke graadmeters scoorde Charles Leclerc beter en ook in het kampioenschap eindigde de jonge Ferrari-coureur beter dan zijn ervaren teamgenoot. In 2014 was Daniel Ricciardo de eerste en laatste coureur die af wist te rekenen over een heel kampioenschap gezien.

Vettel houdt er echter een andere zienswijze op na en hij stelt dat er meerdere factoren zijn die de statistieken in 2014 een ietwat geflatteerd uiterlijk geven. "Ik zie het helemaal niet op die manier. Ik weet dat men refereert aan 2014. Op papier verloor ik en dat klopt ook, want de cijfers vertelden dat ik van Daniel [Ricciardo] verloor, maar ik weet ook dat een aantal zaken in 2014 niet zo gingen zoals we hoopten."

"Mijn primaire doel in 2014 was niet om niet op het podium te staan of vijfde te worden. Mijn doel was om races te winnen. Misschien was mijn houding destijds net anders dan die van Daniel, maar bovenal was 2014 geen geweldig jaar. Ik wil niet zeggen dat mijn geluk op was, maar ik werd een aantal keren teleurgesteld, de auto werkte niet zoals het hoorde enzovoorts. Dat verstoort het beeld en de cijfers."

Vettel maakte in 2019 de nodige fouten en dat leidde ertoe dat er veel gespeculeerd werd over de toekomst van de Duitser, die over zijn hoogtepunt zou zijn. Hij werd gelinkt aan een transfer naar Red Bull of McLaren, maar er gingen ook geluiden dat Vettel binnen niet al te lange tijd zijn helm aan de wilgen hangt. Zelf zit Vettel nog vol strijdlust en hij denkt zelf dat hij iedereen op de grid nog aankan.

"Het is belangrijk dat ik weet hoe het jaar ging en hoe ik erover denk. Ik heb Daniels succes in 2014 op de eerste rij meegemaakt als zijn teamgenoot. Daar heb ik geen problemen mee. Ik geloof echter ook dat ik alle coureurs op de ban kan verslaan. Ik ben niet bang voor competitie. Het tegenovergestelde zou niet logisch zijn. Willen winnen en bang zijn voor concurrentie, dat zijn twee dingen die niet samengaan", liet hij optekenen bij Motorsport-Magazin.