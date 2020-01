Bottas: "Progressie in 2019 deels te danken aan engineerswissel met Hamilton"

Mercedes haalde voorafgaand aan 2019 een performance engineer bij Lewis Hamilton weg, om hem als engineer bij Valtteri Bottas te plaatsen. Die verandering heeft de Fin naar eigen zeggen goed gedaan.

Bottas opende het seizoen 2019 sterk met twee zeges in de eerste vier races. Na Azerbeidzjan leidde hij de strijd om de titel nog, maar uiteindelijk ging Hamilton op overtuigende wijze met de titel aan de haal. Voorafgaand aan het seizoen kreeg Bottas gezelschap van een nieuwe engineer: Riccardo Musconi nam de plek in van Tony Ross, die naar het Formule E-team van Mercedes werd overgeheveld.

Musconi was tot en met 2018 de performance engineer van Hamilton, maar maakte dus de overstap naar de andere kant van de Mercedes-garage. Bottas vertelde aan Autosport dat een deel van zijn progressie toe te schrijven is aan het feit dat hij met Musconi kon werken. "Het was voor mij goed om een verandering, een andere manier van werken met engineers te hebben."

"Ook hielp het dat ik Ricci vanuit het kamp van Lewis kreeg. Hij heeft met hem gewerkt, dus hij wist in detail van zijn techniek onder het rijden en hoe hij de auto afstelt. Het was absoluut een geweldige kans om misschien nog iets meer te halen uit de meetings en de data dan wat ik normaal zou krijgen. Het was prettig om zo'n aanpak te hebben qua engineering."

Geen spanning bij Mercedes door personele wijziging

Het is niet de eerste keer dat Mercedes engineers van de ene naar de andere kant van de garage stuurde. Voorafgaand aan 2016 werden de crews van Hamilton en toenmalig teamgenoot Nico Rosberg door elkaar gehaald, tot grote onvrede van de toen drievoudig wereldkampioen. Toeval of niet, Hamilton werd het seizoen daarna geen wereldkampioen, maar dat lukte Rosberg toen ineens wel.

Hoewel de situaties dus enigszins met elkaar te vergelijken zijn, was er in 2019 geen onvrede bij Hamilton en Bottas over de personeelswisselingen. "Daar is nooit een probleem mee gewest. Het laat absoluut zien dat we om kunnen gaan met wat er gebeurt. Lewis is nog steeds hongerig om beter te worden dan hij nu is. Voor hem is het ook een kans nu hij met andere mensen werkt", sluit Bottas af.