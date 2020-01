Van Lennep adviseert Verstappen: "Blijf in 2021 lekker bij Red Bull Racing"

Als groot talent lijkt Max Verstappen de teams voor het uitkiezen te hebben voor 2021 en daarna. Gijs van Lennep is van mening dat de Nederlander helemaal geen transfer moet maken en gewoon bij Red Bull Racing moet blijven.

Sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 verdedigt Verstappen de kleuren van Red Bull. Zijn huidige contract met het team loopt echter na afloop van 2020 af en met zijn sterke prestaties heeft Verstappen de nodige indruk gemaakt op zowel de fans als Red Bull en de concurrerende teams. Aangezien vrijwel alle teams nog één of meerdere plekken vrij hebben voor 2020, lijkt Verstappen keuze te over te hebben.

Met name topteams Ferrari en Mercedes zouden potentiële gegadigden zijn voor de handtekening van Verstappen, maar voormalig Le Mans-winnaar Van Lennep adviseert Verstappen om niet te vertrekken. "Hij moet hoe dan ook bij Red Bull blijven. Op het moment dat hij daar wegloopt, wordt Red Bull drie keer wereldkampioen terwijl Ferrari en Mercedes op hun bek gaan. Dan heb je het verkeerde moment gekozen."

"Bovendien heeft hij het zo goed naar zijn zin en ze hebben het met Honda goed voor elkaar. Meneer Newey moeten ze nog een beetje achter de broek zitten dat hij niet te veel andere dingen doet, en anders geven ze hem nog maar een keer vijf miljoen extra. Hij is de beste die er bestaat in het beter maken van de auto", vertelde Van Lennep in de podcast The Road to Zandvoort van BNR Nieuwsradio.

'Verstappen met geluk in 2020 wereldkampioen'

Verstappen kende in 2019 zijn beste seizoen in de Formule 1 tot nu toe met drie overwinningen, twee pole positions en negen podiumplaatsen. De geboekte progressie tijdens het seizoen belooft veel voor 2020. Ook Van Lennep verwacht dat er volgend seizoen veel mogelijk is voor Verstappen. "Als hij geluk heeft, wordt Max volgend jaar al wereldkampioen."