'Rossi anderhalve seconde langzamer dan Hamilton tijdens test in Valencia'

Het was zeker niet zijn eerste kennismaking met een Formule 1-auto, maar Valentino Rossi heeft twee weken geleden een uitstekende indruk gemaakt op Mercedes tijdens de voertuigwissel met Lewis Hamilton.

Op 9 december reisden Rossi, Hamilton, Mercedes en Yamaha voor een bijzondere testdag af naar Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia. Hamilton nam daar plaats op de MotoGP-Yamaha van negenvoudig wereldkampioen Rossi, terwijl de Italiaan de omgekeerde weg bewandelde en achter het stuur kroop van de Mercedes van W08 van de Brit.

Rossi maakte daarbij een uitstekende indruk op James Vowles, de hoofdstrateeg van het Formule 1-team van Mercedes. "Valentino's aanpak was erg nauwkeurig. Hij zorgde er eerst voor dat hij de auto precies zo kreeg als dat hij dat wilde op het circuit, en daarna ging hij intuïtief later remmen en met meer snelheid de bocht in, zoals hij in mijn beleving ook doet met een MotoGP-motor. Dat is erg indrukwekkend om te zien."

"Het is een teken van een echte meester dat hij niet de controle kwijt is en steeds meer snelheid weet te vinden. Gedurende de dag had hij zijn sterke punten. Een daarvan was het laat remmen en het meenemen van veel snelheid in de bocht. Daar is hij heel goed in. Geef hem nog een dag of twee in de auto en hij heeft de basis plus de afstemming daarvan helemaal onder de knie."

Naar verluidt reed Rossi tijdens de testdag een rondetijd die zo'n anderhalve seconde langzamer was dan de tijd die Hamilton in dezelfde auto reed. Volgens Vowles ziet er echter nog meer in het vat als Rossi vaker kan testen. "Er komt nog veel snelheid aan. In de langzame bochten en bij het opkomen van start-finish was hij heel sterk. Waar hij iets langzamer was dan Lewis - en dat verbaast me niet echt - zijn de snelle bochten."