Lewis Hamilton legde in 2019 voor de zesde keer beslag op de wereldtitel in de Formule 1. Ter afsluiting van wederom een succesvol jaar voor de Brit besloot werkgever Mercedes om hem te herenigen met de zes bolides waarmee hij zijn wereldtitels wist te behalen. Naast de Mercedes W05, W06, W08, W09 en W10 kwam Hamilton dus ook weer samen met de McLaren MP4/23, waarin hij in 2008 voor het eerst wereldkampioen werd. Ook deze auto heeft een link met Mercedes: de krachtbron werd geproduceerd door de Duitse autofabrikant.