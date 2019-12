Carlos Sainz met zijn beste save met een Formule 1-bolide

Carlos Sainz is inmiddels in dienst bij McLaren en doet het daar goed. De Spanjaard was jarenlang onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull. Door dat programma kon hij in 2015 bij Toro Rosso debuteren in de Formule 1. Tijdens de Grand Prix van Monaco van dat jaar had Sainz een van zijn beste saves uit zijn nog jonge carrière.