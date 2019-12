Kimi Raikkonen over overstap: "Heb meer tijd voor familie, het is prachtig"

Kimi Raikkonen twijfelt niet. Vanuit zijn oogpunt gelooft de Fin dat, ongeacht de sportieve, de druk die wordt gevoeld bij Ferrari en Alfa Romeo hetzelfde is. De wereldkampioen van 2007 arriveerde in 2019 bij het in Hinwil gevestigde team.. De Fin verliet Ferrari op dat moment, na een dienstverband van vijf seizoenen.. Charles Leclerc bewandelde de omgekeerde weg en werd de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel.

Raikkonen denkt niet dat de druk die bij Alfa Romeo op de coureurs gelegd wordt anders is dan bij Ferrari. "Ik denk niet dat de druk anders is," zei hij tegen Crash.net. “Uiteraard willen we het goed doen en ik denk dat iedereen veel druk op zichzelf uitoefent. Het raceweekend is op geen enkele manier anders, ongeacht het team waarin je zit. De wedstrijden zijn zeer vergelijkbaar bij alle de teams.”

Tegelijkertijd gelooft de Fin echter dat de overstap naar Alfa Romeo zijn persoonlijke vrijheid ten goede is gekomen, omdat hij meer tijd heeft om aan de familie te besteden dan toen hij bij Ferrari in dienst was. "Buiten de races is het minder veeleisend en het team ligt heel dicht bij waar ik woon. Ik hoef niet naar verschillende landen te reizen en dat helpt. Ik heb meer tijd voor het gezin, het is prachtig.”

Duidelijk is wel dat Kimi echt meer tijd heeft voor zijn gezin, wat hij vooral laat zien op zijn Instagram. Daarop is vaak te zien dat hij thuis in Zwitserland is met zijn familie.