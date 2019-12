Ayao Komatsu over 2019-seizoen Haas: "Seizoen was al snel over"

Haas F1 leek in Australië erg snel, maar naar mate het seizoen vorderde kwamen de eerste problemen voor het Amerikaanse team. Teambaas Gunther Steiner bekende eerder al verkeerde beslissingen te hebben genomen. Na de zomerstop was het team nog meer aan het zoeken naar de juiste auto. De Amerikanen besloten om terug te gaan naar het pakket van Australië, die van Frankrijk en aan het einde van het seizoen die van Monza, maar niets werkte. Bovendien vertrok titelsponsor Rich Energy halverwege het seizoen.

Ayao Komatsu, hoofd race-engineer van Haas, meent dat er wel eens zo’n jaar tussen kan zitten. "Oh, er zijn jaren zoals dit. Oorspronkelijk was er een fundamenteel probleem met de auto sinds de eerste race.”

De engineer in dienst van Haas snapte niet waarom de auto zo snel was tijdens de wintertests in de Formule 1. “Het rare ding was dat de bolide zo snel was in de wintertests. Er was een teken dat het er niet was, maar op dat moment was de auto snel en het tempo van de long runs goed”, zo vertelde Komatsu tijdens een interview.

Onderzoek was nodig om probleem te ontdekken

Komatsu snapte er niets van en ging dus naar Melbourne om zelf het probleem te onderzoeken. “Ik ging naar Melbourne (de eerste race van het 2019-seizoen) en de kwalificatie was goed, maar tijdens de race was er iets.”

De Haas-engineer ging door met zijn onderzoek en reisde af naar Bahrein. “Toen ik naar Bahrein ging, besefte ik dat er iets mis was met deze auto. De banden waren niet eens in mijn zicht, maar het was slecht. Ondanks alles was ik in een staat om "dit probleem" te verhelpen. Ik probeerde verschillende dingen tijdens de derde vrije training om de racesimulatie een beetje beter te maken. Ik kon bijna niets doen in een beperkte tijd, dus het was allemaal aan flarden in tijden de race. Het geheel was niet goed en het duurde te lang om het als een groot geheel te begrijpen, dus het seizoen was al snel over.''

Haas hoopt volgend seizoen weer beter voor de dag te komen. De Amerikaanse renstal is al vroeg begonnen met het ontwikkelen van de 2020-bolide.