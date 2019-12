Charles Leclerc: "Ik wil volgend jaar met Vettel om de wereldtitel strijden"

Charles Leclerc bocht in 2019 de nodige gevechten uit met teamgenoot Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur hoopt dat die strijd volgend jaar niet om de derde positie, maar om het kampioenschap gaat.

In zijn eerste seizoen als Ferrari-coureur leek Leclerc in eerste instantie genoegen te moeten nemen met een rol als tweede rijder. Teambaas Mattia Binotto benoemde Vettel tot eerste rijder en leek zich daar in de eerste fase van het seizoen aan te houden door regelmatig teamorders uit te vaardigen, die vaker wel dan niet ten koste gingen van Leclerc.

De sterke prestaties van de Monegask zorgden er echter voor dat hij uiteindelijk een gelijke status kreeg met Vettel, waarna hij hem zelfs versloeg in het kampioenschap. "Zo'n debuut bij Ferrari had ik niet verwacht", verklaarde Leclerc tijdens de Gazzetta Sports Awards. "Het was positiever dan ik verwachtte. Ik wist dat het een uitdaging was, maar ook een kans. Ik verwachtte vooral de zeven pole positions niet. Volgens jaar zou ik graag met Seb willen strijden om de titel."

Geen slechte verstandhouding Leclerc en Vettel

Er leek gedurende 2019 meermaals onenigheid te zijn tussen Leclerc en Vettel, met als dieptepunt de Grand Prix van Brazilië. Tijdens de voorlaatste race van het jaar botsten de Ferrari-coureurs tegen elkaar, waardoor ze allebei uitvielen en een potentiële podiumplaats door de vingers zagen glippen. Er gaan geruchten dat de relatie tussen de coureurs niet geweldig is.

Leclerc ontkracht die geruchten echter. Volgens de 22-jarige is er geen onenigheid en kunnen ze goed met elkaar opschieten. "Onze relatie is beter dan hoe veel mensen het zien. Er is een groot verlangen om te winnen, maar er is ook volwassenheid. Seb is een geweldige kampioen met veel ervaring, en het tegen hem opnemen bij Ferrari is een geweldige uitdaging en een geweldige kans voor mij."