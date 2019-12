Max Verstappen: "60 procent van de coureurs wordt kampioen in een Mercedes"

Hoewel Max Verstappen Lewis Hamilton als 'een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden' beschouwt, is de coureur van Red Bull Racing wel van mening dat de meerderheid van de coureurs kampioen zou worden in een Mercedes.

Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren heeft Mercedes de Formule 1 gedomineerd. Vanaf 2014 zijn alle twaalf beschikbare wereldtitels naar de Duitse autofabrikant gegaan. In een uitgebreid interview met Ziggo Sport verklaart Verstappen dat niet alleen Hamilton en Nico Rosberg kampioen waren geworden in een Mercedes, maar dat '60 procent van alle F1-coureurs' dat voor elkaar zou krijgen.

"Ik weet gewoon zeker dat het mij ook gelukt was als ik in die auto had gezeten. 60 procent van de coureurs in het veld zou wereldkampioen worden in een Mercedes. Het hangt gewoon af van de auto. Lewis is absoluut heel erg goed en een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden, maar je kan hem verslaan", aldus Verstappen, die benadrukt dat hij daarmee niets af wil doen aan de prestaties van Hamilton.

Gespreksleider Rob Kamphues probeerde vervolgens om Verstappen te ontlokken welke coureurs hij niet kampioen ziet worden in een Mercedes. Ondanks dat de presentator meerdere namen begint op te noemen in de hoop een uitspraak uit te lokken bij de coureur, houdt Verstappen wijselijk zijn mond dicht: "Daar ga ik niets over zeggen."