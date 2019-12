Jos Verstappen: "Ik vond tijd met Max in de karts leuker dan eigen racecarrière"

Max Verstappen heeft zijn eerste stappen in de autosport te danken aan vader Jos. De voormalig Formule 1-coureur haalde meer voldoening uit het begeleiden van zijn zoon dan uit zijn eigen carrière.

In 2015 maakte Verstappen als jongste coureur ooit zijn debuut in de Formule 1. Daaraan voorafgaand werkte hij een lang traject af, waarbij hij samen met vader Jos heel Europa doorreisde om races te karten. Jos was daarbij chauffeur, maar tegelijkertijd ook monteur en tuner van de karts van zijn zoon. Dat leverde de nodige successen op en uiteindelijk dus ook een heel vroege entree in de Formule 1.

In gesprek met Formule 1 gingen Verstappen senior en junior samen in op de tijd dat Max begon in de racerij. Jos, die tussen 1994 en 2003 in 106 Grands Prix van start ging, gaf zelfs aan dat hij meer voldoening haalde uit het begeleiden van zijn zoon dan uit het zelf racen. "Max was mijn levensproject. Ik wilde met hem winnen en kampioen worden. We hadden samen een doel."

"Over mijn eigen carrière wil ik het niet eens meer hebben. Ik vond de tijd met Max in de karting veel leuker dan mijn eigen carrière. Ik denk ook dat het veel intenser is als je zoiets met je eigen kind kan bereiken, dan wanneer je het voor jezelf doet. Laat ik het zo stellen: ik heb meer voor de carrière van Max gedaan dan voor mijn eigen carrière."

Max dankbaar voor begeleiding en hulp Jos

Vanuit de kant van Max Verstappen is er veel waardering voor de manier waarop zijn vader hem begeleid heeft tijdens de eerste jaren van zijn loopbaan. "Wat hij allemaal voor mij gedaan heeft tijdens zijn carrière is natuurlijk ongelooflijk. Daar kan ik hem nooit genoeg voor bedanken. Natuurlijk zijn er genoeg vaders die ook heel veel voor hun kind hebben gedaan, maar zo intensief?"