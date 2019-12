Carlos Sainz: "Verstappen en ik hadden samen veel lol bij Toro Rosso"

Carlos Sainz heeft met huidige teamgenoot Lando Norris een uitstekende relatie, maar ondanks de negatieve verhalen benadrukt de Spanjaard dat hij ook goed overweg kan met Max Verstappen.

Verstappen en Sainz kwamen in het seizoen 2015 en in de eerste fase van 2016 samen uit voor Scuderia Toro Rosso. De twee jonge coureurs waren zeer competitief ingesteld en dat voedde verhalen dat de Spanjaard en de Nederlander niet goed met elkaar overweg zouden kunnen. Volgens Sainz is Verstappen echter een van de coureurs met wie hij buiten het circuit het meeste optrekt, hoewel hij de verhalen wel begrijpt.

"We waren enorm competitief en in je jaar als rookie, dat zeer belangrijk is, heb je dat al snel. Er zijn in dat geval altijd momenten van spanning binnen een Formule 1-team, maar dat hoort erbij met twee snelle coureurs. Het houdt niet in dat het zo bleef als die momenten voorbij waren en we het circuit verlieten. We hadden veel lol samen en genoten ervan."

"Misschien waren er dat jaar momenten dat we te ver gingen, maar het team was ook een beetje verdeeld door de strijdlust van Max en mijzelf. Het team bestond toen ook voor dergelijke gevechten, want wij werden er geplaatst om te bewijzen wie er beter was. Als je twee coureurs laat strijden, dan is het logisch dat de sfeer verandert. Soms is dat goed, maar het kan ook voor extra competitiviteit zorgen."

Sainz kan ook goed opschieten met Norris

Inmiddels is Sainz via Renault bij McLaren terechtgekomen. De 25-jarige pakte namens het Britse team zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 door in Brazilië derde te worden en mede daardoor werd hij zesde in het WK. Bij McLaren heeft Sainz de jonge Brit Norris als zijn teamgenoot en ook met hem kan hij goed opschieten.

"Het is een behoorlijk leuke verrassing om iemand te vinden zoals Lando, met wie ik goed kan opschieten. Op de baan zijn we super competitief, maar tijdens de meetings met de engineers grappen we altijd wie er in welke bocht sneller was. Het is een gezonde competitiviteit, ook omdat we niet om P1 en P2 vechten. Ik weet zeker dat het team deze stabiliteit waardeert."