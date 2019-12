Technisch directeur ziet één nadeel van grote progressie Honda in afgelopen jaren

De stevige progressie die Honda in 2019 boekte met haar krachtbron heeft volgens technisch directeur Toyoharu Tanabe wél een nadeel: het vinden van grote verbeteringen wordt daardoor lastiger.

Honda scoorde in 2019 elf podiumplaatsen: Toro Rosso-coureurs Pierre Gasly en Daniil Kvyat stonden allebei een keer op het podium, terwijl Max Verstappen drie keer zegevierde en nog zes podiumplaatsen pakte. Het was het eerste jaar van de samenwerking tussen Honda en Red Bull Racing, nadat er in 2018 al samengewerkt werd met Scuderia Toro Rosso. Zij durfden het aan om Honda op te vangen na een moeilijke periode bij McLaren.

Zoals gezegd heeft Honda de nodige grote stappen weten te zetten in de afgelopen jaren, maar volgens Tanabe wordt het steeds lastiger om dergelijke vooruitgang te boeken. "We konden onze verbeteringen en goede progressie dit jaar laten zien, niet alleen met Red Bull maar ook met Toro Rosso", vertelde Tanabe aan RACER. "Dat was erg prettig voor alle mensen die aan dit project werken en voor de mensen bij Honda."

"We willen dit momentum vasthouden voor volgend jaar. De ontwikkeling daarvoor is al begonnen en nu moeten we harder pushen om ons doel te bereiken. Het is volgens mij lastiger dan voorgaande jaren. We moeten op ieder vlak heel precies zijn, wat betreft hardware, software en het managen op het circuit. We blijven pushen. De power unit houdt in de ICE, MGU-H en K, en alle water- en oliesystemen, maar ook de tools en de software, dus we hebben veel te doen. Een grote stap? Misschien wordt dat lastig."

Honda blij met progressie qua betrouwbaarheid

Tanabe benadrukte ook dat Honda tevreden is met de progressie die het geboekt heeft met de betrouwbaarheid van de krachtbron. "We zijn op zondag niet een keer uitgevallen door falen. Dat was goed voor ons, maar we kunnen ons nog wel verbeteren. We hadden ook wat problemen in de trainingen, dus we moeten het hele raceweekend op orde maken."