Alonso pareert kritiek Vandoorne: "De feiten zeggen iets anders"

Fernando Alonso kan zich niet vinden in de uitspraken van Stoffel Vandoorne dat hij altijd het betere materiaal kreeg en binnen het team werd voorgetrokken. De Spanjaard verdedigt dat hij Vandoorne geregeld hielp.

Vandoorne en Alonso waren in 2017 en 2018 elkaars teamgenoot bij McLaren. Vandoorne kwam als hoog aangeschreven GP2-kampioen de Formule 1 binnen met het Britse team, maar de Belg kon in zijn twee seizoenen maar sporadisch indruk maken. Vaak legde hij het af tegen tweevoudig wereldkampioen Alonso, waarbij vooral het kwalificatieduel van 2018 (21-0 voor Alonso) eenzijdig was.

Recent liet Vandoorne zich uit over de gang van zaken bij McLaren. Hij vertelde dat Alonso stelselmatig werd voorgetrokken door het team en dat hij zelf regelmatig gevraagd werd om aan de kant te gaan voor zijn meer ervaren teamgenoot. Alonso ontkrachtte de visie van Vandoorne tegenover thejudge13, waarbij hij wijst op een aantal momenten dat hij zijn teamgenoot wel hielp.

"De feiten zijn anders. Als je ziet dat teamgenoten tegen elkaar aan rijden of dat je andere dingen met elkaar vergelijkt, en dat dan vergelijkt met de dingen die ik deed in mijn tijd, dan zie je dat ik op Monza en Spa een slipstream gaf. Ik weet hoe het werkt. Als je dus over reputatie wil praten, dan moet je eerst de feiten checken."

'In het WEC maakte ik fouten en stelde ik de vragen'

Alonso wijst ook naar zijn seizoen in het WEC om te bewijzen dat hij niet altijd het alfa-mannetje is. "Ik vond het geen probleem informatie met deze jongens uit te wisselen, want zij hadden veel ervaring die ik niet had. Ik heb vanaf de eerste testdag veel van ze geleerd. Ze kenden de auto, de circuits en de aanpak in het enduranceracen. Ik was degene die de fouten maakte en de vragen stelde."