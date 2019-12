Renault Sport Academy wil in 2021 coureur afleveren in de Formule 1

De Renault Sport Academy is blij met hoe de jonge coureurs in het programma gepresteerd hebben in 2019. Het doel van het opleidingsprogramma is om in 2021 een Formule 1-coureur af te leveren.

De Academy van Renault ging er in 2019 vandoor met de rookie-titels in drie van de opstapklassen richting de Formule 1. Guanyu Zhou pakte die titel in de Formule 2, nadat hij onder andere vijf podiumplaatsen pakte, terwijl wijlen Anthoine Hubert in dat kampioenschap met twee zeges en postuum in de top 10 van het kampioenschap eindigde. Ook in de Formule 3 (Christian Lundgaard) en de Formule Renault Eurocup (Caio Collet) won de Academy rookie-titels.

Mia Sharizman is het hoofd van het opleidingsprogramma van Renault en is bijzonder tevreden over de verrichtingen van de junioren van het team in 2019. "Dit seizoen was het 'jaar van de rookies' geweest voor de Academy. Ik ben erg trots op wat Zhou, Anthoine, Christian, Max, Ye Yifei, Victor Martins, Caio Collet en Leonardo Lorandi bereikt hebben dit jaar."

Aan ambities ontbreekt het niet bij de Renault Sport Academy. Sharizman benadrukt dat de focus voor de coureurs in het programma in 2020 moet liggen op het binnenhalen van titels, omdat coureurs als Zhou geen rookie meer zijn. Ook is er de ambitie om in 2021 een Formule 1-coureur af te leveren met de Academy en op papier lijkt de Chinees daarvoor de aangewezen persoon, terwijl ook Jack Aitken daarvoor kanshebber is.

"Het is duidelijk dat het winnen van titels als rookie lastiger wordt en het houdt in dat onze coureurs in een geweldige positie zijn om in 2020 om titels mee te doen. Het doel is altijd geweest om tegen 2021 een Academy-coureur in de positie te hebben om een Formule 1-zitje te veroveren, dus er is nog veel werk te doen. We hebben er vertrouwen in dat dit bereikt kan worden."