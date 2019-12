Hamilton bevestigt 'kleine valpartij' tijdens test op MotoGP-Yamaha

Lewis Hamilton mocht afgelopen maandag voor het eerst een MotoGP-machine uitproberen. De zesvoudig Formule 1-kampioen heeft nu toegegeven dat de dag niet helemaal zonder incidenten verlopen is.

Maandag ging een vurige wens van Hamilton in vervulling toen hij op Circuit Ricardo Tormo in Valencia de MotoGP-motor van Valentino Rossi uit mocht proberen. Op het door sponsor Monster Energy opgezette evenement bewandelde Rossi eenmalig de omgekeerde weg door plaats te nemen in de Mercedes W08, waarin Hamilton in 2017 wereldkampioen werd.

De Italiaanse krant Corriere dello Sport onthulde eerder al dat Hamilton tijdens zijn test een keer gevallen zou zijn, een verhaal dat de Brit zelf tegenover Sky Italia bevestigde. "De motor is zo lastig te besturen. Ik ben een keer zachtjes onderuit gegaan, maar verder is het me gelukt de motor in één stuk terug te krijgen. Ik moest het stap voor stap leren, maar de leercurve was erg steil."

Hamilton onder indruk van MotoGP-machine

Rossi gaf na afloop van de test al aan dat hij onder de indruk was van het rijgedrag van de Mercedes-bolide en omgekeerd gold hetzelfde voor Hamilton. De 84-voudig Grand Prix-winnaar was onder de indruk van de acceleratie van de motor, terwijl hij zich ook verbaasde over op hoeveel dingen hij tegelijk moest letten. "Het is een raket en de acceleratie is ongelooflijk."

"De remmen zijn niet hetzelfde als in een Formule 1-auto, maar er zijn zoveel dingen waar je aan moet denken - de positionering van je lichaam, de versnellingen, de positie van je hoofd. Je moet tegelijkertijd zoveel dingen beheersen. Ik zal de hele volgende week met mijn hoofd in de wolken zijn. Het is volgens mij mijn laatste werkweek, en daarna ga ik genieten van de feestdagen."

Rossi looft optreden Hamilton

Zevenvoudig MotoGP-kampioen Rossi was intussen onder de indruk van de verrichtingen van Hamilton. "Technisch gezien is Valencia erg lastig en het was een dag met veel wind, dus op sommige momenten was het voor hem niet makkelijk. Hij was echter briljant op de motor en ook zijn positie erop was geweldig. Ik denk dat hij het erg goed naar zijn zin had, want hij wilde niet stoppen!"