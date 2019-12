'Lewis Hamilton maandag gevallen tijdens test op MotoGP-motor'

Valentino Rossi en Lewis Hamilton mochten afgelopen maandag eindelijk eens elkaars machines aan de tand voelen. Tot dusver is er nog weinig duidelijk over het verloop van de dag en Corriere dello Sport weet waarom dat zo zou zijn.

Hamilton's liefde voor snelle motoren is al enkele jaren geen geheim meer. De zesvoudig wereldkampioen heeft in samenwerking met MV Agusta een eigen motor op de markt gebracht, terwijl hij vorig jaar voor het eerst mocht testen met een Superbike van Yamaha. Eerder dit jaar was Hamilton te gast bij de MotoGP-race in Qatar, waarna hij maandag dus de kans kreeg om een MotoGP-machine uit te proberen.

Dat was onderdeel van een materiaaluitwisseling tussen Hamilton en Rossi, de zevenvoudig MotoGP-kampioen die in het verleden meerdere malen met de Formule 1-bolides van Ferrari testte. Het gebeuren vond maandag achter gesloten deuren plaats op Circuit Ricardo Tormo nabij Valencia. Tot op heden is er echter nog niets naar buiten gekomen.

Corriere claimt valpartij Hamilton

Corriere dello Sport stelt te weten waarom dat het geval is. De Italiaanse sportkrant claimt dat Hamilton onderuit is gegaan tijdens zijn debuut op de MotoGP-machine. Wel meldt het medium dat de valpartij geen gevolgen had voor de Mercedes-coureur. La Repubblica, een andere Italiaanse krant, stelt echter dat het evenement voor beide atleten 'zeer goed' verlopen is en dat ze beiden 'zo blij als een kind' waren.

La Repubblica komt met nog meer informatie, die echter niet als officieel gezien kan worden. De krant meldt dat het event al met al zo'n acht uur duurde, waarbij Hamilton eerst op de motor op de baan kwam, voordat Rossi daarna de Mercedes aan de tand mocht voelen. Tevens stelt het medium dat er op korte termijn foto's en beelden gedeeld zullen worden.