Max Verstappen zag zichzelf beter omgaan met woede in 2019

Max Verstappen heeft als persoon in 2019 naar eigen zeggen een goede ontwikkeling doorgemaakt. De coureur van Red Bull Racing vertelde tijdens Peptalk dat hij een stuk beter met zijn boosheid kan omgaan dan voorheen.

In het algemeen kan 2019 omschreven worden als een seizoen waarin Verstappen als coureur en als mens een stuk volwassener geworden is. De Nederlander haalde in de meeste races het maximale uit zijn Red Bull RB15, wat hij uiteindelijk wist te belonen met de derde positie in het kampioenschap, drie zeges, twee pole positions en in totaal negen podiumplaatsen.

Daar waar Verstappen in het verleden als een heethoofd kon reageren als dingen niet gingen zoals hij dat wilde, oogde hij in 2019 een stuk rustiger in zijn reacties. Niet al zijn commentaar werd hem in dank afgenomen, vooral de suggestie dat Ferrari vals zou spelen met haar krachtbron niet, maar Verstappen zelf merkt dat hij dit jaar een stuk rustiger geworden is in zijn reactie. "Het is dit jaar een stuk beter geworden dan hiervoor, een stuk meer zen."

"In het algemeen werkt dat beter. Ik gooi nooit met dingen, omdat ik daar nooit toestemming voor kreeg, maar soms kan je niet anders dan boos zijn. Dat is gewoon menselijk. Ik heb echter geleerd dat ik moet wachten met voor de camera's verschijnen als ik boos ben. Ik heb wel eens een mediaronde overgeslagen toen ik erg boos was na een uitvalbeurt. Dat was een probleem, maar dat doe ik niet meer."