Teams stemmen unaniem tegen 2020-banden: rubber uit 2019 blijft

Pirelli heeft voor niets ontwikkelingswerk gedaan voor de nieuwe banden van 2020. De Formule 1-teams hebben unaniem tegen de nieuwe rubbersamenstelling gestemd, waardoor er in 2020 met dezelfde banden gereden wordt als in 2019.

Ieder jaar ontwikkelt Pirelli een nieuwe specificatie van haar banden voor het daaropvolgende Formule 1-seizoen. Dat was in 2019 niet anders: gedurende het seizoen ontwikkelde de bandenleveranciers een nieuwe band voor 2020, terwijl de teams in het ontwikkelingsproces hielpen door her en der tests uit te voeren. Een maand voor de jaarwisseling is echter besloten om de nieuwe banden voor 2020 niet te gebruiken.

"De FIA wil graag zowel Pirelli als de teams bedanken voor hun werk en de samenwerking om de banden te verbeteren voor het seizoen 2020 en daarna. In ieder geval zullen de geleerde lessen van onschatbare waarde voor het verbeteren van de banden in de toekomst", staat te lezen in het statement dat de FIA naar buiten heeft gebracht over de beslissing.

Banden niet populair vanaf eerste test in Verenigde Staten

Pirelli nam de nieuwe specificatie van de band mee naar de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar de teams tijdens de eerste twee vrije trainingen konden testen met het nieuwe rubber. Destijds vielen de nieuwe banden niet in de smaak bij de coureurs en de teams. Er gingen al geluiden dat de teams wilden vasthouden aan de banden voor 2019, maar Pirelli hoopte de teams en coureurs alsnog te overtuigen tijdens de testdagen in Abu Dhabi.

Een kleine week na afloop van die test blijkt dat niet gelukt te zijn. Haas F1-coureur Romain Grosjean liet na de test al doorschemeren niet overtuigd te zijn van de banden en nu heeft de FIA dus onthuld dat de teams unaniem gekozen hebben om de banden van 2019 te behouden voor 2020. Het nieuwe rubber, waarmee de degradatie lager moest worden, er minder oververhitting moest zijn en er een breder werkend window zou zijn, is dus voor niets ontwikkeld.