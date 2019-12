Het team van Ferrari maakte onder leiding van Mattia Binotto afgelopen seizoen niet de beste indruk. Het team en de coureurs waren voor de zomerstop niet in beste vorm. Na de zomerstop kreeg het team de zaken beter op de rit en wisten ze zelfs drie keer op rij te winnen. Charles Leclerc was even de absolute smaakmaker, met Sebastian Vettel aan zijn zij.

Tijdens het afgelopen seizoen was het niet de vorm die Ferrari de nek omdraaide, maar ook de fouten die gemaakt werden tijdens de raceweekenden en ontwikkeling van de auto. Tijdens de races werden verschillende strategische fouten gemaakt en ook de coureurs konden soms niet met elkaar op één baan racen, wat leed tot teamorders en crashes.

Hier in deze video alle fouten die Ferrari gedurende het seizoen 2019 maakte.