Max Verstappen: "Er zijn kansen om naar Ferrari of Mercedes te gaan, maar ik wacht af"

Max Verstappen, die dit jaar zijn beste seizoen ooit reed in de Formule 1, kan in 2021 naar verschillende teams. De 22-jarige Nederlander is in trek bij zowel Ferrari als Mercedes. Toto Wolff zou al eens contact hebben gehad met de Limburger in dienst van Red Bull Racing. De toekomst van de coureur werd volop besproken tijdens het FIA-gala, dat afgelopen weekend werd gehouden in Parijs door de bond.

Max Verstappen weet dat er kansen zijn om naar Ferrari of Mercedes te gaan, maar hij wilt afwachten. "Ik weet dat er in 2021 kansen liggen, maar om eerlijk te zijn heb ik er niet veel over nagedacht. Ik denk dat het belangrijker is dat we afwachten wat er aan het begin van het nieuwe jaar gebeurt."

Eerder vertelde zijn vader Jos Verstappen als dat iedereen met verschillende teams praat, maar wat de toekomst voor Max gaat brengen is nog onduidelijk. Zelf wil de Nederlander het project met Honda afwachten en dan pas keuzes gaan maken.

Bij Ferrari geen plek voor Verstappen?

Bij Ferrari zal geen plek zijn, volgen Mattia Binotto. De Ferrari-teambaas staat erop dat ‘Sebastian Vettel bij het team blijft voor de lange termijn’. De viervoudig wereldkampioen zou Ferrari-rookie Charles Leclerc onder zijn hoede moeten nemen, al was dat dit seizoen niet altijd gelukt. Charles Leclerc zal met een goede auto ook blijven bij het team, maar dat zou een probleem kunnen opleveren voor Sebastian Vettel.

Wat de Duitser aan het einde van volgend seizoen besluit te doen, valt nog te bezien, met speculaties die variëren van het stoppen met de sport tot een terugkeer naar Red Bull, plus alles daartussenin.