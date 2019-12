Toto Wolff over transfers: "Natuurlijk willen we weten wat elkaars plannen zijn"

Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing een contract dat eind 2020 afloopt. De Nederlander denkt dat er mogelijk kansen zijn voor een overstap naar een ander team voor 2021, omdat de toekomst van zowel Lewis Hamilton als Sebastian Vettel onzeker is na het einde van volgend jaar. De speculaties blijven niet alleen bij de coureurs, maar ook bij de teamleden. Zo zou Toto Wolff interesse hebben in Ferrari, maar ontkende dat al eerder, terwijl hij ook in verband wordt gebracht met de positie als CEO van de Formule 1.

Tijdens het FIA-gala bleken de toekomst van de 22-jarige Verstappen, regerend wereldkampioen Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff belangrijke onderwerpen. "Natuurlijk willen wij weten wat elkaars plannen zijn”, zei Wolff, verwijzend naar Hamilton en speculaties dat de Brit zou kunnen overstappen naar de concurrent Ferrari. "Ik zie er geen probleem in dat we niet zo snel de knoop doorhakken. Of we in april, juni of oktober weten wie er bij ons is in 2021 rijdt, maakt mij niet uit.”

Toto Wolff ook niet naar Liberty of Ferrari

Wat de Oostenrijker Wolff betreft wordt hij niet alleen in verband gebracht met de topbaan van Chase Carey bij Liberty Media, maar ook met een sensationele overgang naar Ferrari: "Ik wil geen beslissing nemen waarbij iedereens licht op de toekomst is gericht. Het zal enige tijd duren, maar ik denk niet dat er verrassingen zullen komen."

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, meende eerder al dat er geen grote veranderingen zullen plaatsvinden. Dat zou betekenen dat de grid gewoon blijft zoals hij is bij de drie topteams. Met de nieuwe reglementen voor 2021 zal het seizoen extra spannend worden. De teams moeten zich gaan houden aan een geheel nieuw technisch reglement, wat betekent dat de teams iets vanaf de grond moeten opbouwen.