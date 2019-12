Abiteboul boos dat 'domme' bandenregel uit kwalificatie blijft bestaan

Cyril Abiteboul ergert zich flink aan de gang van zaken in de Formule 1. Deze keer baalt hij ervan dat concurrerende teams weigeren om de regel te schrappen waarmee bepaald wordt dat de coureurs in de top 10 van de kwalificatie de race moeten starten op de band waarmee ze reden in Q2.

Inmiddels is het al enkele jaren gebruikelijk dat de coureurs in de top 10 van de kwalificatie de race moeten aanvangen op de banden waarmee ze in Q2 hun snelste ronde reden. Voor topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes maakte dit niet veel uit: zij waren vaak met zo'n grote afstand de snelsten dat zij in Q2 konden rijden op mediums, waardoor zij die race konden aanvangen op die band.

De overige coureurs die zich voor Q3 kwalificeerden, werden echter gedwongen om de starten op de zachtste bandencompound. In 2019 bleek die band echter regelmatig niet te passen in de optimale strategie, waardoor coureurs van buiten de top 10 een betere strategie konden kiezen en daardoor uiteindelijk hun concurrenten konden passeren.

'Eerst leek iedereen in te stemmen, tot de stemronde kwam'

Renault was hier regelmatig het slachtoffer van en dat was ook in Abu Dhabi weer het geval. Beide coureurs van het team startten vanuit de top 10, maar eindigden de race buiten de punten. Abiteboul ergert zich aan de regel zelf, maar ook aan het feit dat de topteams en hun 'satellietteams' weigeren om mee te werken aan de afschaffing van die regel.

"We zagen wederom een demonstratie van die suffe regel dat je moet starten op de softs, wat zo'n voordeel geeft aan de jongens achter je", vertelde Abiteboul aan Motorsport.com. "In de Strategy Group stemde iedereen ermee in om dit te laten vervallen. Zodra het op de stemming aankwam, leken alle samenzweringen weer terug te komen, en dat vind ergerlijk."

"Er was een lobby van de topteams en hun juniorteams om de verandering tegen te houden, omdat het een regel is die bedacht is door de topteams om ze te beschermen. Ik denk niet dat ze het nodig hebben, maar het is een extra bescherming. Het is ook iets dat de klantenteams of samenwerkende teams helpt, terwijl de 'middenklasse' er de dupe van wordt."

"Meestal zijn wij en McLaren dat. In alle eerlijkheid hebben wij er ook voordeel van gehad als we buiten de top 10 startten - in Mexico en op Suzuka bijvoorbeeld. Het is echter niet zo dat we het moeten behouden omdat het soms in ons voordeel is. Het is een domme regel en die moet weg. Niemand doet er iets aan en ik erger mij eraan dat het weer gebeurt."