De Formule 1 kende in 2019 een jaar met veel spannende races, waarbij de regenrace in Duitsland misschien wel het hoogtepunt was. Tijdens het raceweekenden worden er tussen de coureurs onderling veel grapjes gemaakt, maar ook tussen verschillende teams gebeurt dat.

In de onderstaande video zijn de grappigste momenten van het 2019-seizoen uitgelicht. Van Lando Norris tot Daniel Ricciardo en van Sebastian Vettel tot George Russell, ze zitten er allemaal in.